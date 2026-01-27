«Клуб активного долголетия» помогает красноярцам поддерживать здоровье

Врачебные проверки включали измерение давления, пульса, проверку дыхания, экспресс-анализ крови и ЭКГ, а также консультации терапевта.
Клуб создан в 2025 году на базе краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и соответствует задачам проекта «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Михаилом Котюковым.
«Это замечательная инициатива, способствующая не только поддержанию здоровья и активности пожилых людей, но и укреплению их социальной вовлечённости. Такой опыт очень важен для нашего региона, ведь он помогает создать условия для полноценной и насыщенной жизни в любом возрасте», — отметил министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Всего за прошлый год Клуб провел 27 лекций. Первая встреча в 2026 году состоится 4 февраля и будет посвящена профилактике онкологических заболеваний кишечника.
Также в 2026 году запланированы лекции и вебинары по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, протезированию зубов, рациональному питанию и многим другим темам. Выбрать и зарегистрироваться можно на сайте, сообщает Минздрав Красноярского края.