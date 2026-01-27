Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Клуб активного долголетия» помогает красноярцам поддерживать здоровье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский «Клуб активного долголетия» 26 января провел выездное медобследование для пенсионеров и ветеранов в Кировском районе.

Источник: НИА Красноярск

Врачебные проверки включали измерение давления, пульса, проверку дыхания, экспресс-анализ крови и ЭКГ, а также консультации терапевта.

Клуб создан в 2025 году на базе краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и соответствует задачам проекта «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Михаилом Котюковым.

«Это замечательная инициатива, способствующая не только поддержанию здоровья и активности пожилых людей, но и укреплению их социальной вовлечённости. Такой опыт очень важен для нашего региона, ведь он помогает создать условия для полноценной и насыщенной жизни в любом возрасте», — отметил министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.

Всего за прошлый год Клуб провел 27 лекций. Первая встреча в 2026 году состоится 4 февраля и будет посвящена профилактике онкологических заболеваний кишечника.

Также в 2026 году запланированы лекции и вебинары по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, протезированию зубов, рациональному питанию и многим другим темам. Выбрать и зарегистрироваться можно на сайте, сообщает Минздрав Красноярского края.