Суд ужесточил наказание Борису Акунину

Таганский суд Москвы ужесточил заочное наказание писателю Борису Акунину*, заменив отбывание наказания в колонии общего режима на исправительное учреждение строгого режима.
Это следует из решения апелляционной инстанции по второму делу писателя. Суд изменил приговор мирового судьи от 3 декабря 2025 года, указав строгий режим отбывания части наказания. В остальной части приговор оставлен без изменений. Срок начнёт исчисляться с момента фактического задержания или экстрадиции.
О замене режима содержания ходатайствовала сторона обвинения. В декабре мировой суд заочно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы, увеличив ранее назначенный срок на один год. Он признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Суд установил, что он размещал публикации без обязательной маркировки, несмотря на ранее вынесенные административные наказания.
Ранее Минобрнауки опровергло информацию о запрете студентам российских вузов хранить в общежитиях книги Бориса Акунина. В ведомстве заявили, что распространявшийся в соцсетях скан «документа» с подобными требованиями является подделкой и не направлялся в образовательные организации. В министерстве отметили, что подобная фальшивка уже появлялась ранее и не получила распространения из-за своей очевидной абсурдности.
* Физлицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.