Суд ужесточил наказание Борису Акунину

Ранее Минобрнауки опровергло информацию о запрете студентам российских вузов хранить в общежитиях книги Бориса Акунина. В ведомстве заявили, что распространявшийся в соцсетях скан «документа» с подобными требованиями является подделкой и не направлялся в образовательные организации. В министерстве отметили, что подобная фальшивка уже появлялась ранее и не получила распространения из-за своей очевидной абсурдности.