В омской поликлинике появились новые стоматологические установки

Заведующий стоматологическим отделением поликлиники № 2 Наиль Бикмухаметов рассказал, что новые установки включают встроенный скалер, который помогает в лечении пародонтоза и полировке зубов с использованием ультразвуковых вибраций. Также в комплект входит полимеризационная лампа для фотопломбирования. Ранее эти инструменты использовались индивидуально каждым врачом, а теперь они интегрированы в состав стационарных установок.