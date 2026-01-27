В омской поликлинике появились новые стоматологические установки

После завершения капитального ремонта в поликлинике № 2 городской клинической больницы № 11, которая находится в микрорайоне Загородный, продолжается обновление оборудования, что позволит обеспечить более современное и качественное лечение пациентов.
Недавнее приобретение новых стоматологических установок значительно улучшит условия работы специалистов и повысит качество обслуживания. Теперь стоматологи смогут использовать передовые методы диагностики и терапии, а пациенты — получать лечение в более комфортных условиях. Современные кресла, мягкое освещение и тихий режим работы установок создают благоприятную атмосферу для процедур.
Заведующий стоматологическим отделением поликлиники № 2 Наиль Бикмухаметов рассказал, что новые установки включают встроенный скалер, который помогает в лечении пародонтоза и полировке зубов с использованием ультразвуковых вибраций. Также в комплект входит полимеризационная лампа для фотопломбирования. Ранее эти инструменты использовались индивидуально каждым врачом, а теперь они интегрированы в состав стационарных установок.
Кроме того, в ближайшее время в отделении планируется внедрение нового рентгеновского дентального аппарата, который позволит проводить точную и быструю диагностику заболеваний зубов и полости рта.
Ежедневно отделение обслуживает в среднем 15 пациентов, и обновление материально-технической базы является важным шагом к повышению качества стоматологической помощи в поликлинике.