Сын пропавших Усольцевых опровергает ключевую улику

В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае появилось новое громкое заявление. Данил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, выступил с категорическим опровержением информации, которая долгое время считалась ключевой уликой. Юноша утверждает, что 300 тысяч рублей, которые были найдены в брошенном автомобиле его родителей, на самом деле являются вымыслом.
Эта находка долгое время служила главным аргументом против версии о добровольном исчезновении семьи. Логика была простой: если Усольцевы планировали побег, зачем им было оставлять такую крупную сумму в машине? Однако теперь этот аргумент ставится под сомнение самим членом семьи, присутствовавшим при всех официальных процедурах.
Перед съёмками нового выпуска ток-шоу, посвящённого этой трагедии, Данил поделился своими сомнениями с другом. Разговор получился эмоциональным. «Про найденные деньги придумали журналисты, чтобы снова поднять интерес к теме, — убеждённо заявил юноша. — Потому что никаких денег там не было! Я лично подписывал согласие на вскрытие автомобиля и присутствовал при обыске от начала до конца. Полицейские всё проверили — и бардачок, и пространство под рулём. Никаких денег не было».
Данил подробно описал процедуру: правоохранители разбили окно, чтобы попасть внутрь, и тщательно обыскали салон и багажник. После этого окно заклеили скотчем. Он допускает, что пачку купюр могли подбросить в машину позже, уже после его ухода, но настаивает, что в день официального осмотра их там не видели.
Параллельно молодой человек жёстко раскритиковал другую популярную в СМИ версию — о возможном убийстве и самоубийстве в семье. Эту гипотезу, в частности, озвучивал знакомый отчима, блогер Валентин Дегтярёв. «Это предположение — полный бред, — с горячностью говорит Данил. — Папа любил и маму, и Аришу. Они ходили на семейную терапию, чтобы улучшить отношения, а не из-за мыслей о разводе. Не стал бы отец этого делать никогда».
Собственная версия Данила Баталова остаётся неизменной с первых дней. Он склонен верить, что его мать, отчим и сводная сестра могли намеренно скрыться, столкнувшись с некими проблемами. Его вера в то, что они живы, не поколеблена, пока не будут найдены доказательства обратного.
Пока сын отстаивает свою правду в телевизионных студиях, поиски на Кутурчинском Белогорье, где пропала семья, продолжаются. Следствие рассматривает разные версии, включая возможный уход к другой, менее известной вершине. Но одно теперь можно сказать точно: в запутанной истории с исчезновением Усольцевых появился новый важный свидетель, чьи слова могут заставить по-новому взглянуть на, казалось бы, очевидные детали.