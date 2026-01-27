Сын пропавших Усольцевых опровергает ключевую улику

Перед съёмками нового выпуска ток-шоу, посвящённого этой трагедии, Данил поделился своими сомнениями с другом. Разговор получился эмоциональным. «Про найденные деньги придумали журналисты, чтобы снова поднять интерес к теме, — убеждённо заявил юноша. — Потому что никаких денег там не было! Я лично подписывал согласие на вскрытие автомобиля и присутствовал при обыске от начала до конца. Полицейские всё проверили — и бардачок, и пространство под рулём. Никаких денег не было».