Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о своей готовности посидеть за одним столом с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава правительства сказал в интервью местной газете Iltalehti.
«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — сказано в публикации.
Глава финского правительства также отметил, что нынешняя ситуация не может продолжаться вечно. По его словам, в какой-то момент европейские страны будут обязаны начать переговоры с Москвой, поскольку от нее зависит мир на Украине.
В конце прошлого года Орпо в интервью Financial Times заявил, что Россия может передислоцировать войска на восточный фланг Североатлантического альянса в случае мирного соглашения на Украине. Премьер Финляндии призвал Европу увеличить финансирование обороны приграничных стран и быть готовой к обороне из-за вывода американских войск.
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Он пообещал защищать суверенитет Украины, подчеркнул важность ЕС и НАТО для обороны и призвал к продолжению работы над миром, несмотря на трудности. Глава государства также назвал Финляндию одной из лучших стран мира.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2025 году финские политики, включая Стубба, неоднократно делали заявления, вызвавшие широкий общественный резонанс и критику за их резкость или спорность. По ее словам, финские политики зачастую искажают исторические факты и дают противоречивые оценки, в том числе касательно исторической роли своей страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что политическая элита Финляндии демонстрирует русофобию, которую он охарактеризовал как «животную», даже несмотря на многолетние добрососедские отношения и взаимодействие между двумя странами.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, истеричными заявлениями о якобы угрозе из России западные политики стараются оправдать свое финансирование киевского режима.