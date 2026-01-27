Финский премьер внезапно высказался о диалоге с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Он пообещал защищать суверенитет Украины, подчеркнул важность ЕС и НАТО для обороны и призвал к продолжению работы над миром, несмотря на трудности. Глава государства также назвал Финляндию одной из лучших стран мира.