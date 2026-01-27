Канье Уэст заявил, что пережил четырехмесячный маниакальный эпизод

Американский рэпер Канье Уэст, известный также под именем Йе, извинился за ряд антисемитских высказываний, заявив, что пережил четырехмесячный маниакальный эпизод. Соответствующее заявление он сделал в открытом письме для The Wall Street Journal.
По словам рэпера, в результате аварии он получил повреждения челюсти и правой лобной доли головного мозга. При этом патологию лобной доли медики выявили лишь в 2023 году. Артист подчеркнул, что медицинская ошибка нанесла серьезный ущерб его психическому здоровью и привела к диагнозу биполярного расстройства 1-го типа.
По словам Уэста, в фазе маниакального эпизода при БАР у человека возникает иллюзия, что «помощь не нужна», он чувствует себя «уверенным и непобедимым». Артист признался, что утратил связь с реальностью, добавив, что болезнь способна вызывать отчуждение и кардинально менять поведение человека, делая его словно неузнаваемым.
Напомним, ранее министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу рэпера Канье Уэста после выхода песни об Адольфе Гитлере.