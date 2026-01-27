Канье Уэст заявил, что пережил четырехмесячный маниакальный эпизод

По словам Уэста, в фазе маниакального эпизода при БАР у человека возникает иллюзия, что «помощь не нужна», он чувствует себя «уверенным и непобедимым». Артист признался, что утратил связь с реальностью, добавив, что болезнь способна вызывать отчуждение и кардинально менять поведение человека, делая его словно неузнаваемым.