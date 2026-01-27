МВД предупредило об афёре с неоплаченными штрафами ГАИ

Мошенники разработали новую схему обмана со штрафами, якобы не оплаченными автомобилистами, используя её, злоумышленники похищают код от портала «Госуслуги» и убеждают людей перевести им деньги, сообщило следует из материалов МВД РФ.
Преступники связываются по телефону с гражданами и выдают себя за судебных приставов. Они пытаются внушить жертве версию о неоплаченном штрафе, якобы вписанном Госавтоинспекцией, на который уже будто бы начисляются большие пени.
В ходе разговора мошенник предлагает удостовериться в своих словах через проверку данных в «Госуслугах» и отправляет человеку СМС-сообщение с кодом, который просит назвать. Беседа прекращается, когда жертва произносит эту комбинацию цифр.
После потерпевшему через мессенджер звонит другой аферист, который представляется как «менеджер Росфинмониторинга» или «работник ФСБ». Жертве говорят, что, узнав код, мошенники получили доступ к персональным данным гражданина.
При этом лжесотрудники пытаются убедить человека в том, что они якобы смогли выйти на след преступников, и их необходимо задержать. Звонящие велят жертве снять все сбережения с карты и перевести деньги на другой, якобы безопасный счёт.
МВД призвало граждан не называть неизвестным коды из СМС-сообщений и не переводить им деньги по инструкциям.
Напомним, 26 января сообщалось, что в России зафиксировали случаи создания мошенниками поддельных рабочих чатов. Перед этим аферисты через открытые источники и соцсети собирают информацию о коллегах жертвы.