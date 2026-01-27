Минтруда предупредило белорусов о мошенниках, предлагающих 200 рублей за опрос. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты со ссылкой на телеграм-канал «Народный антифейк».
«Мошенники запустили фейковую рекламу от имени Министерства труда и соцзащиты Беларуси», — говорится в сообщении.
Аферисты обещают белорусам гарантированно выплатить 200 рублей за прохождение простого опроса. Кроме того, они ссылаются на «одобрение Совмина» и якобы официальную программу. Однако все это является мошенничеством. Так, после прохождения по ссылке о белорусов украдут личные данные.
В ведомстве уточнили, что какая-либо информация от государственных органов размещается только на официальных сайтах, а также проверенных ресурсах.
Тем временем милиция сказала, какие открытки нельзя пересылать в мессенджерах — они опасные.
Кстати, Нацбанк сказал, что предприятия и белорусы потеряли уже 54 млн рублей из-за мошенников.
Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2026 года: вырастут пенсии и пособия, поднимутся возрастные доплаты пенсионерам, потяжелеют жировки, а некоторых школьников ждут каникулы.