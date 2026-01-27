Минтруда предупредило белорусов о мошенниках, предлагающих 200 рублей за опрос

Аферисты обещают белорусам гарантированно выплатить 200 рублей за прохождение простого опроса. Кроме того, они ссылаются на «одобрение Совмина» и якобы официальную программу. Однако все это является мошенничеством. Так, после прохождения по ссылке о белорусов украдут личные данные.