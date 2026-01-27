Ричмонд
Продукция крупной птицефабрики Беларуси попала под ограничения в России

В Россию были ограничены поставки продукции крупной белорусской птицефабрики.

Источник: Комсомольская правда

Продукция крупной птицефабрики Беларуси попала под ограничения в России. Подробности сообщили в Россельхознадзоре.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проинформировала о том, что Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с 23 января 2026 года приостановил выдачу ветеринарных сертификатов в адрес российских получателей на продукцию ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В частности, цех по производству готовой продукции изменил статус предприятия в Реестре Таможенного союза на «временные ограничения» для поставок в РФ.

Тем временем почти 20 деревень и поселков ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один хутор.

Кстати, МАРТ сделал заявление о ценах на плодоовощную продукцию в магазинах Беларуси.

А еще адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.