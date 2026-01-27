Продукция крупной птицефабрики Беларуси попала под ограничения в России

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проинформировала о том, что Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с 23 января 2026 года приостановил выдачу ветеринарных сертификатов в адрес российских получателей на продукцию ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В частности, цех по производству готовой продукции изменил статус предприятия в Реестре Таможенного союза на «временные ограничения» для поставок в РФ.