Стоматолог Поляков рассказал, чем кариес опасен для сердца

Запущенное здоровье зубов может привести к плачевным последствиям — иногда они даже затрагивают сердце. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.
По словам специалиста, кариес является серьезной инфекцией. Несмотря на это, при поверхностном разрушении зуба организм с ним быстро справляется.
Однако иногда этот процесс доходит до нерва — в таком случае возникает очаг хронического воспаления. Бактерии попадают в кровь при жевании, чистке зубов или даже обычном разговоре.
— Для здорового человека это может пройти незаметно, но если у человека есть проблемы с сосудами, клапанами сердца или ослабленный иммунитет, такие микроатаки становятся опасными, — отметил врач.
Поляков добавил, что кардиологам давно известно, что «хронические воспалительные очаги в организме повышают риск инфекционного эндокардита», передает Lenta.ru.
Врач-стоматолог Мария Балакирева, в свою очередь, предупредила, что в 2026 году ожидается рост цен на услуги стоматологов на 50−100 процентов.