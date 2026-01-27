Куда мы катимся? Почему нижегородским автобусам не помогают никакие реформы

Ранее, в ноябре 2025 года, заметно сократили маршрут троллейбуса № 10 — он следует от авторынка Московский до улицы Должанской, ранее шёл к театру «Вера». В Центре развития транспортных систем Нижегородской области объяснили это аварийными работами муниципального коммунального оператора и уточнили, что сроки возвращения «десятки» на привычный маршрут станут известны позже. И это только некоторые изменения — в реальности их гораздо больше.