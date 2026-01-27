Куда мы катимся? Почему нижегородским автобусам не помогают никакие реформы

Непрерывный «улучшайзинг» длится в столице ПФО с 2019 года, и вот уже седьмой год маршруты не перестают менять. Когда это закончится и начнётся нормальная работа по понятному расписанию, разбирался nn.aif.ru.
Cовершенствуют-совершенствуют и не усовершенствуют.
За последние три года транспортная сеть Нижнего Новгорода пополнилась 25 новыми маршрутами. Акцент делали на связь с новыми жилыми комплексами и отдалёнными районами растущего города: «Цветы», «Торпедо», посёлком Новое Доскино… Часть дублирующих друг друга маршрутов отменили или изменили.
Сейчас в областном центре действует 119 маршрутов общественного транспорта, сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Нижегородской области.
Пока коррективы маршрутов в Нижнем не заканчиваются — в январе пассажиры усваивают новую их порцию.
Например, с 1 января 2026 года из схемы движения автобуса А-70 исключили Мещерский бульвар и отрезок до торгового центра «Седьмое небо» — теперь автобус следует до старой конечной остановки на улице Карла Маркса. Автобус А-74 вместо улицы Родионова теперь идёт до Верхних Печёр по улице Белинского — и этот маршрут стал короче.
Ранее, в ноябре 2025 года, заметно сократили маршрут троллейбуса № 10 — он следует от авторынка Московский до улицы Должанской, ранее шёл к театру «Вера». В Центре развития транспортных систем Нижегородской области объяснили это аварийными работами муниципального коммунального оператора и уточнили, что сроки возвращения «десятки» на привычный маршрут станут известны позже. И это только некоторые изменения — в реальности их гораздо больше.
Видимо, сокращение длины маршрутов, а не увеличение числа автобусов на них должно уменьшить интервалы движения, что зимой особенно актуально. Но что-то пассажиры того же А-70 ждут автобуса в январе ещё дольше, особенно в выходные.
«Я гость в родном городе».
Областные депутаты спросили замминистра, когда прекратятся эти частые изменения маршрутной сети Нижегородской агломерации. Денис Рябинин сообщил, что, возможно, повторная оптимизация маршрутов понадобится после открытия новых станций метрополитена «Сенная» и «Площадь Свободы». «Будущие корректировки будут определяться объёмом пассажирских перевозок и учитывать пожелания населения», — уточнил чиновник.
Напомним, завершение строительства новых станций метро в нагорной части города намечено на середину 2027 года, и это уже после двух переносов сроков — изначально нам обещали новые станции к концу 2025 года. Значит, переписывать и переписывать ещё маршрутную сеть.
Нижегородские пассажиры бурно обсуждают в Сети перспективу очередных изменений. «Чувствую себя гостем в родном городе. Вообще не знаю, на каком автобусе куда доехать», — пишет пользователь Александр А.
«Если на отсутствующих на маршруте автобусах менять номера — от этого ни холодно, ни горячо! Транспорт где?» — задается вопросом пользователь Игорь К.
«Сколько надо, столько пусть и меняют. Пока транспорт не начнёт ходить стабильно», — не согласна пользователь Ольга И.
Что мешает переменам?
Региональный минтранс регулярно проверяет работу перевозчиков. Например, на маршруте А-91 (посёлок Черепичный — ул. Черниговская) недавно зафиксировали 65 различных нарушений условий государственного контракта. Среди ключевых — как раз несоблюдение графика, неисправность или отсутствие стационарных валидаторов во всех автобусах.
Одна из главных причин нестабильной работы нижегородского общественного транспорта — острая нехватка водителей. Без решения кадрового вопроса даже никакие новые автобусы не помогут.
Кадровый вопрос, по словам Дениса Рябинина, решают при помощи социальных льгот, программы обучения и материальной поддержки. Например, средняя заработная плата у таких специалистов — 130 тыс. руб. в месяц. Но на неё люди по-прежнему идут неохотно. Возможно, смущает большая ответственность и алгоритм начисления той самой зарплаты. Эту сумму надо ещё суметь заработать: деньги начисляют по результатам выработки часов. Чтобы получить нормальный доход, работать надо очень интенсивно.
Пока перевозчики не найдут водителей, пассажиры продолжают мёрзнуть на остановках.