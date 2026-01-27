В России ужесточат наказание за неисполнение родительских обязанностей: чем заинтересовалась Госдума

Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказания за укрывания ребенка от одного из родственников. Парламентарии намерены серьезно увеличить штрафы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сейчас, если порядок общения с ребенком нарушен, штраф составляет две-три тысячи рублей, повторное нарушение карается штрафом в четыре-пять тысяч. Госдума хочет увеличить наказание за первый инцидент до пять-десяти тысяч рублей, за повторное нарушение — уже до 15−20 тысяч.
Парламентарии отмечают, что число намеренных укрывательств ребенка от одного из родителей, в большинстве случаев отца, в 2024 году выросло до 36,7 тысячи инцидентов. Юристы же сомневаются в эффективности меры.
В 2025 году президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Ранее депутаты Госдумы направили в правительство России и Верховный суд на рассмотрение законопроекты, посвящённые борьбе с курением в целом, и в частности — среди несовершеннолетних. Например, среди проектов есть закон о штрафах для родителей, если их дети курят.