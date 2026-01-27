Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Москвичей в ближайшие дни ждут колебания атмосферного давления. Во вторник и среду продолжится понижение показаний барометров. Самыми низкими они ожидаются в среду, когда составят 736 миллиметров ртутного столба, на 10−12 миллиметров ртутного столба ниже нормы», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что после этого показания барометров начнут расти.