Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

Леус: в Москве во вторник и среду будет резкое понижение атмосферного давления.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москвичей в ближайшие дни ждут колебания атмосферного давления. Во вторник и среду продолжится понижение показаний барометров. Самыми низкими они ожидаются в среду, когда составят 736 миллиметров ртутного столба, на 10−12 миллиметров ртутного столба ниже нормы», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что после этого показания барометров начнут расти.