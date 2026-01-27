Ричмонд
Есть ли угроза россиянам от эпидемии вируса Нипах, объясняет врач

Специалист рассказал, может ли вирус Нипах попасть в Россию.

Источник: IrkutskMedia.ru

В России нет вируса Нипах, но могут быть завозные случаи, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Ранее СМИ сообщали, что в индийском штате Западная Бенгалия более 100 человек находятся в карантине из-за возможного заражения вирусом Нипах. Несколько человек погибли из-за инфекции.

По словам Коновалова, вирус Нипах передается летучими лисами, которые в России не живут. Поэтому в нашей стране могут быть только завозные случаи инфекции. Принести болезнь могут граждане, прилетающие из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Африки, отметил врач.

Но в России есть специализированные тесты, с помощью которых заболевших граждан могут своевременно выявить. Поэтому вспышки инфекции можно не бояться, рассказал Иван Коновалов в беседе с ТАСС.

Сергей Ветров.