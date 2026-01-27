Есть ли угроза россиянам от эпидемии вируса Нипах, объясняет врач

По словам Коновалова, вирус Нипах передается летучими лисами, которые в России не живут. Поэтому в нашей стране могут быть только завозные случаи инфекции. Принести болезнь могут граждане, прилетающие из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Африки, отметил врач.