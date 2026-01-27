Ричмонд
Российские вратари Сорокин и Василевский оформили шатауты в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в шестой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 21 броска в гостевой игре против «Филадельфии». Встреча завершилась уверенной победой «островитян» со счётом 4:0. Шайбы в этом матче забросили Жан-Габриэль Пажо (дважды), Мэтью Барзал и Тони Деанджело.

Свою первую результативную передачу в сезоне в этой игре оформил российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков.

В другой игре голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский также не позволил сопернику поразить свои ворота. В матче против «Юты» он отразил все 28 бросков, а его команда победила со счётом 2:0. Это уже второй «сухой» матч для 31-летнего вратаря в сезоне.

Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырёх матчах. Второй звездой недели стал ещё один российский форвард — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который записал на свой счёт 8 очков (2+6) в трёх встречах.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.