Российские вратари Сорокин и Василевский оформили шатауты в НХЛ

Свою первую результативную передачу в сезоне в этой игре оформил российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков.
В другой игре голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский также не позволил сопернику поразить свои ворота. В матче против «Юты» он отразил все 28 бросков, а его команда победила со счётом 2:0. Это уже второй «сухой» матч для 31-летнего вратаря в сезоне.
Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырёх матчах. Второй звездой недели стал ещё один российский форвард — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который записал на свой счёт 8 очков (2+6) в трёх встречах.
