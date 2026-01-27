Российские вратари Сорокин и Василевский оформили шатауты в НХЛ

В другой игре голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский также не позволил сопернику поразить свои ворота. В матче против «Юты» он отразил все 28 бросков, а его команда победила со счётом 2:0. Это уже второй «сухой» матч для 31-летнего вратаря в сезоне.