Софья Эрнст написала открытое письмо в поддержку Константина Богомолова

Актриса Софья Эрнст представила открытое письмо в поддержку режиссера Константина Богомолова, ставшего ректором Школы-студии МХАТ.
Артистка прокомментировала обращение выпускников и студентов к министру культуры РФ Ольге Любимовой. По ее словам, ее задело утверждение коллег о том, что Богомолов не может возглавить учебное заведение, поскольку не был воспитан педагогами-мхатовцами в стенах школы.
Она напомнила, что в Школе-студии отсутствует режиссерский факультет, поэтому Богомолов, стремясь стать режиссером, поступил в ГИТИС, и сочла странным отрицать на этом основании его причастность к принципам русского психологического театра.
По словам Эрнст, Богомолов усваивал традиции не в учебной аудитории, а непосредственно на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера имеет большее значение. Также актриса добавила, что в письме авторы уделили большое внимание традиции, но не затронули текущие проблемы, на которых, по ее мнению, сейчас следовало бы сосредоточиться.
— Пример Театра на Малой Бронной под руководством Богомолова демонстрирует и художественную состоятельность, и, что важно, управленческую эффективность. Важнее заниматься не консервированием традиций, а их развитием и интеграцией в современность, с чем Константин Богомолов безусловно справится, — заключила Эрнст в личном блоге.
Тем временем певица Виктория Цыганова охарактеризовала эту новость как худший из возможных вариантов, допустила намеки на возможное покровительство со стороны журналистки Ксении Собчак и резко высказалась о творчестве режиссера.
О том, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов, стало известно 23 января.