В Тюмени подскочила заболеваемость гриппом

В Тюмени за прошедшую неделю на 18% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в своем официальном telegram-канале.

Медики рекомендуют обрабатывать руки антисептиком.

«В Тюменской области за 4 неделю 2026 года отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 18%. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии», — отмечается в сообщении.

При этом эпидпорог среди совокупного населения и в возрастных группах не превышен, отмечают специалисты ведомства. Рекомендуется использовать антисептики, маски и респираторы в общественных местах. Как сообщало URA.RU, неделей ранее рост заболеваемости составил 30%.