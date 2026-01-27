Студенты КрасГМУ получили краевые именные стипендии

Добавим, что в крае учреждены несколько именных стипендий по видам образовательных направлений, каждая названа в честь выдающегося деятеля, чья жизнь и работа были связаны с Красноярским краем. В их числе академики Леонид Киренский, Михаил Решетнёв и Иван Терсков, архитектор Леонид Чернышёв, первый губернатор Александр Степанов, династия Гадаловых, сенатор Вячеслав Новиков, журналист Людмила Батынская, двукратный чемпион Олимпийских игр Иван Ярыгин, художник Василий Суриков, писатель Виктор Астафьев, хореограф Михаил Годенко, оперный певец Дмитрий Хворостовский, зоолог Елена Крутовская, хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), историк Василий Увачан.