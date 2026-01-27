Ричмонд
В Центробанке рассказали о ситуации на рынке труда в России

Дефицит рабочей силы на российских предприятиях, хотя и уменьшился в последнем квартале 2025 года, продолжает оставаться значительным. К такому выводу пришли эксперты Банка России, проанализировав индекс обеспеченности кадрами.

Источник: Life.ru

Согласно данным регулятора, в четвёртом квартале продолжилось постепенное сокращение кадрового дефицита. Тем не менее, текущий уровень обеспеченности работниками всё ещё оценивается как крайне низкий, особенно в сравнении с докризисным периодом до 2022 года.

Динамика индекса показывает, что ситуация остаётся напряжённой. В третьем квартале 2025 года показатель составлял минус 25,1 пункта, а во втором — минус 27,5 пункта. Для сравнения, в 2020—2022 годах его значения колебались в диапазоне от минус 6,4 до минус 14,8 пункта. Наиболее глубокий спад был зафиксирован в конце 2024 года, когда индекс опустился до отметки в минус 31,0 пункта, что указывает на сохраняющееся серьёзное давление на рынок труда.

Ранее сообщалось, что более 55% российских IT-специалистов, потерявших работу с 2022-го по 2025 год, были уволены не по собственному желанию, а в результате сокращений. Особенно остро проблема массовых увольнений проявилась в крупнейших российских городах: в Москве доля айтишников, попавших под сокращения, составила 56% от числа опрошенных.

