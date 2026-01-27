В Центробанке рассказали о ситуации на рынке труда в России

Динамика индекса показывает, что ситуация остаётся напряжённой. В третьем квартале 2025 года показатель составлял минус 25,1 пункта, а во втором — минус 27,5 пункта. Для сравнения, в 2020—2022 годах его значения колебались в диапазоне от минус 6,4 до минус 14,8 пункта. Наиболее глубокий спад был зафиксирован в конце 2024 года, когда индекс опустился до отметки в минус 31,0 пункта, что указывает на сохраняющееся серьёзное давление на рынок труда.