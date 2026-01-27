Ричмонд
В Красноярске завершились школьные соревнования по лыжным гонкам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Динамо» в Красноярске прошли соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2012−2013 годов рождения.

Источник: НИА Красноярск

Старты стали дополнительным видом программы муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2025—2026 учебном году.

В состязаниях участвовали команды школ Советского, Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов. Юноши преодолели дистанцию 3 км классическим стилем, девушки — 2 км.

Победителями командного первенства стали юноши из 1-го лицея Октябрьского района и девушки из школы № 53 Ленинского района. Они представят Красноярск на региональном этапе, который пройдет с 30 января по 1 февраля 2026 года в поселке Подгорный, сообщили в главном управлении образования города.