В Красноярске завершились школьные соревнования по лыжным гонкам

Победителями командного первенства стали юноши из 1-го лицея Октябрьского района и девушки из школы № 53 Ленинского района. Они представят Красноярск на региональном этапе, который пройдет с 30 января по 1 февраля 2026 года в поселке Подгорный, сообщили в главном управлении образования города.