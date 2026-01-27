Продажи авто с пробегом в России в 2025 году побили рекорд

В 2025 году в России продажи подержанных автомобилей достигли рекордного уровня за последние 20 лет — 6,24 млн единиц, что на 3,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Основными факторами роста стали отток потребителей с рынка новых машин из-за резкого повышения цен и исчезновения многих иностранных брендов, а также массовый импорт автомобилей по альтернативным каналам. В то же время рынок новых автомобилей сократился на 16%.
Более 60% автомобилей, проданных на вторичном рынке, имеют возраст старше 10 лет. Самый популярный бренд — Lada, с продажами в 1,53 млн единиц, за ней следуют Toyota и Kia. Аналитики прогнозируют продолжение роста вторичного автомобильного рынка в текущем году на 3−7%.