Продажи авто с пробегом в России в 2025 году побили рекорд

Более 60% автомобилей, проданных на вторичном рынке, имеют возраст старше 10 лет. Самый популярный бренд — Lada, с продажами в 1,53 млн единиц, за ней следуют Toyota и Kia. Аналитики прогнозируют продолжение роста вторичного автомобильного рынка в текущем году на 3−7%.