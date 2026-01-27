Удары по подстанциям оставили без света почти 1,3 млн жителей регионов России

Наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Донецкой народной республике. Там без электроснабжения остались более 1,2 млн абонентов. Существенные перебои также произошли в Брянской области, где света лишились около 25 тыс. абонентов, в Луганской народной республике — еще 25 тыс., а в Запорожской области — порядка 23 тыс. человек.