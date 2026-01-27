Удары по подстанциям оставили без света почти 1,3 млн жителей регионов России

Почти 1,3 млн человек в российских регионах на минувшей неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении после ударов по объектам энергетики. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его данным, атаки носили целенаправленный характер. Основной удар, как уточнил дипломат, приходился по узловым распределительным подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией сразу несколько районов. В результате за отчетный период ограничения в подаче света затронули порядка 1 млн 286 тыс. жителей.
Наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Донецкой народной республике. Там без электроснабжения остались более 1,2 млн абонентов. Существенные перебои также произошли в Брянской области, где света лишились около 25 тыс. абонентов, в Луганской народной республике — еще 25 тыс., а в Запорожской области — порядка 23 тыс. человек.
Отдельно Мирошник отметил ситуацию в Брянской области. По его словам, вооруженные формирования Украины вторую неделю подряд наносили удары по Клинцовской ТЭЦ. Очередная ракетная атака привела не только к отключению электроэнергии, но и к остановке теплоснабжения. В зоне нарушений неполадок пять медицинских учреждений, 12 детских садов и пять школ.
