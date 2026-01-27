Иркутская область вошла в десятку самых привлекательных для событий регионов

Иркутская область заняла седьмое место в общероссийском рейтинге событийного потенциала. Он оценивает, насколько регионы подходят для проведения крупных мероприятий, конференций и фестивалей.
В прошлом 2025 году в Приангарье прошло более 100 крупных событий. Например, только зимний фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» посетили более 115 тысяч человек.
Первый форум регионов России и Монголии, который состоялся в Иркутской области в декабре 2025 года, был признан «Открытием года» на премии событийной индустрии. За последние три года регион поднялся в рейтинге с 16-го на 7-е место, обогнав многие крупные субъекты страны.
