Иркутская область вошла в десятку самых привлекательных для событий регионов

Первый форум регионов России и Монголии, который состоялся в Иркутской области в декабре 2025 года, был признан «Открытием года» на премии событийной индустрии. За последние три года регион поднялся в рейтинге с 16-го на 7-е место, обогнав многие крупные субъекты страны.