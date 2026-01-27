Болото «Келейное Кривое» в Семеновском округе возьмут под охрану

Данная местность, занимающая более 2150 гектаров, является крупнейшим болотным образованием в округе и отличается уникальным биологическим разнообразием. Здесь обитают редкие животные и произрастают охраняемые растения, занесенные в Красную книгу. В том числе, на территории встречаются багульник, голубика, клюква мелкоплодная, а также филин, журавль и другие виды флоры и фауны. На территории памятника природы устанавливается жесткий режим охраны: ограничивается любая хозяйственная деятельность, включая строительство, мелиорацию земель, выпас скота, весеннюю охоту и сбор дикоросов.