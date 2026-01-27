Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 27 января 2026: Жуткие погодные качели в Молдове — ледяной дождь и скачок от +7 до −12 градусов; цирк и обман с депутатами ПАС в Молдове — спортсмена

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 января 2026:

1. Жуткие погодные качели в Молдове: Ледяной дождь, резкое потепление до +7, а потом морозы до −12 градусов — синоптики дали прогноз на неделю.

2. Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

3. Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.

4. В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.

5. «Молдова — полигон социальной инженерии, с картонной властью»: Кто на самом деле управляет страной, где не работают законы — мнение.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.

Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).

Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.

Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).

Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.

Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).