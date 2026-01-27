Топ-5 главных новостей в Молдове 27 января 2026: Жуткие погодные качели в Молдове — ледяной дождь и скачок от +7 до −12 градусов; цирк и обман с депутатами ПАС в Молдове — спортсмена

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 января 2026:
1. Жуткие погодные качели в Молдове: Ледяной дождь, резкое потепление до +7, а потом морозы до −12 градусов — синоптики дали прогноз на неделю.
2. Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
3. Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.
4. В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.
5. «Молдова — полигон социальной инженерии, с картонной властью»: Кто на самом деле управляет страной, где не работают законы — мнение.
