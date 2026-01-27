«Использование возможностей Республиканской системы мониторинга, активное информирование граждан». Милиция раскрыла, что помогло в поисках 15-летнего подростка под Пинском

Вечером 26 января милиция сообщила о том, что подросток был найден, с ним все в порядке. В УВД обратили внимание, что во время поисков несовершеннолетнего в круглосуточном режиме работал штаб. Он координировал действия участников, а также зоны поиска. Кроме того, местность непрерывно обследовали при помощи специализированной техники и оборудования.