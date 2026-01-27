Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Использование возможностей Республиканской системы мониторинга, активное информирование граждан». Милиция раскрыла, что помогло в поисках 15-летнего подростка под Пинском

Милиция сказала, что помогло найти пропавшего подростка в Пинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала, что помогло найти пропавшего подростка в Пинском районе. Подробности озвучили в УВД Брестского облисполкома.

Ранее сообщалось, что 15-летний Богдан Юрчик ушел из дома в агрогородке Парохонск в пятницу, 23 января, около 21.00. В поисках подростка принимали участие волонтеры, пограничники, местные жители, сотрудники МЧС и многие другие. Использовались и дроны. Поиски ребенка продолжались и в понедельник, 26 января, отрабатывались различные версии.

Вечером 26 января милиция сообщила о том, что подросток был найден, с ним все в порядке. В УВД обратили внимание, что во время поисков несовершеннолетнего в круглосуточном режиме работал штаб. Он координировал действия участников, а также зоны поиска. Кроме того, местность непрерывно обследовали при помощи специализированной техники и оборудования.

«Благодаря использованию возможностей Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также активному информированию населения местонахождение парня удалось установить», — подчеркнули в милиции.

Ранее Минтруда предупредило белорусов о мошенниках, предлагающих 200 рублей за опрос.

Тем временем власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска.

А еще власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске.