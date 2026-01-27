Вильфанд предупредил об аномальных холодах в ряде регионов России

«Наиболее холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на Урале, там температура на семь градусов ниже нормы, в Свердловской области, Челябинске — минус 35», — приводит его комментарий ТАСС.
Морозы ниже нормы на семь и более градусов ожидаются в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. К концу недели потеплеет.
На юге Сибири и Урала температура поднимется на 8−10 градусов выше нормы. В Ростовской области потепление составит 10−15 градусов.
В Красноярском крае морозы достигнут минус 45−47 градусов. В Омской и Томской областях — минус 35−40.
Центр страны ждёт сильный снег 27−29 января. Во вторник ветер усилится до 25 м/с, начнётся метель. Снегопады накроют Москву, Ивановскую, Тверскую, Калужскую и Ярославскую области. Возможна гололедица.
На Черноморском побережье потеплеет до плюс 14 градусов. В Краснодарском крае днём будет плюс 7−8. Из-за околонулевых температур пройдут мокрый снег и дождь. Возможны налипание снега на провода и лавинная опасность. В горах ветер достигнет 25 м/с.
Сложная погода ожидается в Ставропольском крае и на Северном Кавказе — снег, мокрый снег, дождь, гололёд, ветер до 25 м/с.
На Камчатке и Чукотке тоже прогнозируют сильный ветер до 25 м/с.
Как сообщал Life.ru, в Москве 27−28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадом и метелью. За два дня в столице может выпасть 10−15 см снега, но в середине недели осадки должны ослабнуть.
