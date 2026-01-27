Ричмонд
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в ряде регионов России

Аномальные холода накрыли Урал и Приволжский федеральный округ. В Центральной России обещают сильный снег и ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

«Наиболее холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на Урале, там температура на семь градусов ниже нормы, в Свердловской области, Челябинске — минус 35», — приводит его комментарий ТАСС.

Морозы ниже нормы на семь и более градусов ожидаются в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. К концу недели потеплеет.

На юге Сибири и Урала температура поднимется на 8−10 градусов выше нормы. В Ростовской области потепление составит 10−15 градусов.

В Красноярском крае морозы достигнут минус 45−47 градусов. В Омской и Томской областях — минус 35−40.

Центр страны ждёт сильный снег 27−29 января. Во вторник ветер усилится до 25 м/с, начнётся метель. Снегопады накроют Москву, Ивановскую, Тверскую, Калужскую и Ярославскую области. Возможна гололедица.

На Черноморском побережье потеплеет до плюс 14 градусов. В Краснодарском крае днём будет плюс 7−8. Из-за околонулевых температур пройдут мокрый снег и дождь. Возможны налипание снега на провода и лавинная опасность. В горах ветер достигнет 25 м/с.

Сложная погода ожидается в Ставропольском крае и на Северном Кавказе — снег, мокрый снег, дождь, гололёд, ветер до 25 м/с.

На Камчатке и Чукотке тоже прогнозируют сильный ветер до 25 м/с.

Как сообщал Life.ru, в Москве 27−28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадом и метелью. За два дня в столице может выпасть 10−15 см снега, но в середине недели осадки должны ослабнуть.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

