Что изобрёл Менделеев кроме таблицы элементов и в чём к нему прислушались американцы, но не русские

27 января 1834 года родился человек, которого мы знаем по таблице на стене кабинета химии. В 2026 году ему могло бы исполниться 192 года, если бы люди жили так долго. Но и без рекордной продолжительности жизни семнадцатый ребёнок в семье тобольского директора гимназии оказался куда интереснее, чем просто автор периодической системы элементов. Дмитрий Иванович Менделеев склеивал чемоданы так искусно, что московские купцы хвастались покупками «у самого мастера Менделеева». Он спасал российскую нефтяную промышленность, придумывал первые трубопроводы и доказывал, что нефть — это не только керосин. А ещё отказывался от огромных денег, воевал с бюрократией через подкуп чиновников и изобрёл специальный клей, формулу которого держал в секрете.
Как двоечник стал химиком, а потом переквалифицировался в мастера по чемоданам.
На первом курсе Главного педагогического института молодой Менделеев провалил абсолютно все предметы, кроме математики. Преподаватели качали головами, глядя на этого долговязого сибиряка, который категорически не желал учить латынь и Закон Божий. К концу обучения что-то щёлкнуло, и тот же самый студент получил золотую медаль за отличный аттестат. Его отправили преподавать в Симферополь, где началась Крымская война, гимназию закрыли, и молодой учитель остался не у дел. Именно тогда Менделеев впервые взял в руки картон, клей и начал мастерить чемоданы.
Это увлечение оказалось настолько сильным, что сопровождало учёного всю жизнь. Он изобрёл специальную клеевую смесь, которая делала его изделия невероятно прочными и долговечными. Материалы для работы Дмитрий Иванович закупал в петербургском Гостином дворе, где продавцы знали его именно как «чемоданных дел мастера», а не как великого химика. Даже знаменитый промышленник Савва Мамонтов бравировал, что приобрёл чемодан у «самого Менделеева». В 1902—1903 годах, когда у учёного развилась катаракта и он практически ослеп, Менделеев продолжал клеить чемоданы на ощупь.
Откупная система, которая душила нефтяное дело, и молодой консультант, изменивший всё.
В 1863 году 29-летнего Менделеева пригласил на свой завод под Баку промышленник Василий Кокорев. Завод терпел убытки, американский керосин заполонил российский рынок, и нужно было либо закрывать производство, либо кардинально что-то менять. То, что увидел молодой учёный, повергло его в шок. Нефть добывали из вырытых вручную колодцев и везли на переработку в кожаных мешках на телегах. На добычу пуда нефти уходило три копейки, а на перевозку всего на десять километров до завода — 20 копеек. Почти в семь раз больше!
Готовый керосин доставляли потребителям в деревянных бочках на парусниках. Менделеев составил революционный план: проложить трубопроводы от колодцев прямо к заводу, заменить бочки на судах наливными резервуарами, перевести производство на круглосуточный режим работы. Кокорев предложил учёному 5% от чистого дохода — 10 тысяч рублей в год, невероятные деньги по тем временам. Но Менделеев отказался, продолжая консультировать завод бесплатно. Уже через год после внедрения части его идей предприятие дало 200 тысяч рублей прибыли.
Война с откупной системой и безотходное производство вместо керосина в одни ворота.
Но главным врагом нефтяной промышленности Менделеев считал откупную систему. Государство сдавало участки с нефтяными колодцами предпринимателям всего на четыре года с правом неограниченной добычи. Откупщики хищнически выкачивали нефть, не вкладывая ни копейки в развитие технологий. За 40 лет откупной системы добыли жалких 121 тысячу тонн нефти. После отмены этого кабального порядка, к которой приложил руку Менделеев, за следующие 13 лет добыча взлетела до 7,5 миллиона тонн! Учёный яростно критиковал и акциз — налог с каждого пуда произведённого керосина, который пришёл на смену откупу.
Через семь лет после отмены акциза американский керосин полностью исчез с российского рынка, а русский начал теснить зарубежный на мировых базарах. Ещё одна революционная идея Менделеева заключалась в том, что нефть — это не только керосин. В XIX веке из неё получали одно осветительное масло, а две трети сырья сжигали или попросту сбрасывали в море. Учёный доказывал, что из нефти можно производить бензин, вазелин, машинные и смазочные масла, делая производство практически безотходным. По его совету предприниматель Виктор Рагозин открыл в Нижнем Новгороде один из первых в России заводов по производству смазочных масел из нефтяных остатков.
Американцы подслушали идеи Менделеева, а русские десятилетиями не могли их воплотить.
Менделеев мечтал о магистральном нефтепроводе от Баку до Батуми, который открыл бы бакинской нефти широкую дорогу на международные рынки. В 1865 году американцы построили первый нефтепровод в Пенсильвании. В России же идеи Менделеева встречали яростное сопротивление. На заседании Русского технического общества в 1879 году профессор Лисенко, консультант бакинских промышленников, категорически отдал предпочтение железной дороге.
Только через несколько лет он признал свою ошибку и согласился с правотой Менделеева. Первый промысловый нефтепровод в России протяжённостью 12 километров построили в 1878 году по проекту инженера Владимира Шухова для братьев Нобель. А грандиозный трубопровод Баку — Батуми длиной 883 километра, о котором мечтал Менделеев, запустили только в 1907 году — в год смерти учёного. Мировая пресса писала об этом инфраструктурном проекте как о «чуде света», сравнивая его с Эйфелевой башней и Транссибирской магистралью.
Метрология, бездымный порох и хитрость с департаментским чиновником.
Нефтяное дело было далеко не единственной областью, где Менделеев перевернул всё с ног на голову. В 1892 году, когда ему исполнилось 58 лет, он возглавил Депо образцовых мер и весов. Российская метрология находилась в плачевном состоянии — обвес и обмер процветали повсеместно, верные меры и весовые гири попросту отсутствовали на обширных территориях. Менделеев разработал амбициозную программу реформ, создал новые эталоны единиц физических величин, основал научный метрологический центр страны — Главную палату мер и весов. Но главной проблемой оказалась бюрократическая волокита. Даже при благоволении министра финансов Витте к ничтожным вопросам нельзя было приступить без письменного утверждения департамента.
Тогда Менделеев нашёл хитроумный выход — пригласил на службу в палату столоначальника департамента всего на два часа в день с хорошим окладом. Чиновник приходил в 11 часов, писал бумаги сам себе, складывал их в жилетный карман и отправлялся в департамент. Там он получал эти же бумаги на своём столе, писал заготовленный ответ и наутро приносил его прямо в палату. Дело пошло как по маслу. Под руководством Менделеева были возобновлены российские эталоны длины и массы — аршин и фунт, открыты электрическая, манометрическая, водомерная, фотометрическая лаборатории. Учёный изучал стеклоделие, пороходелие, воздухоплавание, кораблестроение, написал около 40 работ по освоению Крайнего Севера. Именно Менделеев разработал рецептуру бездымного пороха для Российской армии.
Безвоздушное пространство, вес литра воздуха и спирт с водой, который стал основой для алкоголеметрических таблиц.
Ещё в молодости, в командировке в Германии, Менделеев не просто проводил измерения, но и разработал прибор для определения плотности жидкости — пикнометр Менделеева. Он лично заказывал микроскопы и катетометры у лучших парижских механиков, дважды калибровал разновесы, потому что «эта двукратная проверка гирь стоила мне много труда, но дала уверенность, что от гирь не происходит какой-либо значительной ошибки». Знаменитый парижский механик Саллерон, мнительный и самолюбивый человек, смертельно обижался, когда его работой были недовольны. Но когда Менделеев забраковал все изготовленные им разновесы, вместо скандала получил почтительное уважение и дружбу мастера на долгие годы.
В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Для неё он разработал специальные методы точных измерений и необходимую аппаратуру. Результаты нескольких сотен тщательнейших измерений стали основой алкоголеметрических таблиц, позволяющих определить плотность алкоголя. Современники отмечали, что в метрологическом отношении работа была исполнена безупречно.
В первом определении эталона массы, платинового фунта 1835 года, его определяли путём сравнения с весом перегнанной воды в безвоздушном пространстве. Менделеев предложил отказаться от этого метода, потому что «точность определения объёмов гораздо менее, чем в определении веса». Новый эталон изготовили из более совершенного материала — иридистой платины, и определяли путём сравнения с международным килограммом.
Великий химик говорил: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять». Он верил этому кредо с самых первых шагов и доказал это всей своей жизнью. Менделеев был номинирован на Нобелевскую премию трижды, но всегда только иностранцами. Он стал членом многочисленных зарубежных академий наук, но Российская академия так и не приняла прославленного химика в свои ряды. Возможно, причиной стал его тяжёлый характер или конфликт с братьями Нобель. Он был не только великим учёным, но и человеком, который искренне любил работать руками, изобретать, улучшать и создавать что-то новое — будь то таблица химических элементов, нефтяной трубопровод или просто добротный чемодан с секретным клеем. А ранее Life.ru рассказывал про 6 цитат Алисы Фрейндлих, которые бьют прямо в сердце.
Wow Еще.