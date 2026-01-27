Что изобрёл Менделеев кроме таблицы элементов и в чём к нему прислушались американцы, но не русские

27 января 1834 года родился человек, которого мы знаем по таблице на стене кабинета химии. В 2026 году ему могло бы исполниться 192 года, если бы люди жили так долго. Но и без рекордной продолжительности жизни семнадцатый ребёнок в семье тобольского директора гимназии оказался куда интереснее, чем просто автор периодической системы элементов. Дмитрий Иванович Менделеев склеивал чемоданы так искусно, что московские купцы хвастались покупками «у самого мастера Менделеева». Он спасал российскую нефтяную промышленность, придумывал первые трубопроводы и доказывал, что нефть — это не только керосин. А ещё отказывался от огромных денег, воевал с бюрократией через подкуп чиновников и изобрёл специальный клей, формулу которого держал в секрете.