Основным местом накопления микропластика в Байкале оказались снег и лед

Ученые ТГУ разработали методику выделения и подсчета МП из биологических матриц, запатентовали ее, а затем обработали пробы. В ходе исследований выяснилось, что микропластик встроился в пищевую пирамиду Байкала: МП налипает на водные растения, затем его невольно употребляют в пищу вместе с растением брюхоногие моллюски и рачки-амфиподы. Рачки Epischura baikalensis составляют до 100% сообщества под ледяным покровом.