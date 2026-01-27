Подводная лодка С-80 погибла 65 лет назад в Баренцевом море

Выжили 24 человека в I и VII (кормовом) отсеках. Они готовили дыхательные аппараты для выхода на поверхность, пытались продувкой задрать нос субмарины, чтобы поднять его на более безопасную глубину в 120 метров, отправили на поверхность всплывающий аварийный буй, — но все было тщетно, и даже бую не хватило длины троса, чтобы всплыть. В отсеках заканчивался кислород, а дыхательные аппараты позволяли лишь выиграть немного времени. В результате моряки задохнулись спустя несколько дней, — а помощь, с учетом развития отечественной поисковой и аварийно-спасательной техники в те годы, даже в лучшем случае не прибыла бы и через недели. Один из заживо погребенных под водой решил прервать мучения и совершил самоубийство.