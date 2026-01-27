Ричмонд
Срок лечения гриппа в России сократили до 9 дней

В России срок лечения гриппа сокращен с 15 дней при средней степени тяжести заболевания до 9 дней.

Источник: Аргументы и факты

В России срок лечения гриппа сократили до 9 дней. Ранее он составлял 15 дней при средней степени тяжести заболевания и 20 дней в случае тяжелого течения. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе (диагностика и лечение) предполагает среднюю продолжительность лечения в 9 дней. Новые правила касаются как амбулаторного, так и стационарного лечения.

Среди медицинских услуг, предлагаемых для лечения гриппа, предусмотрены ежедневные осмотры врачом-инфекционистом и терапевтом, а также наблюдение и уход со стороны среднего и младшего медперсонала, повторные приемы у терапевта и инфекциониста.

Лабораторные методы исследования включает анализ C-реактивного белка, уровень прокальцитонина для определения типа инфекции, а также анализ газов крови и общий анализ крови.

Ранее врач Ольга Уланкина объяснила, что ключевое различие между гриппом и ОРВИ заключается в возбудителях и характере проявлений болезни.