Разработан метод неинвазивной идентификации биопленок по «оптическому отпечатку»

Как пояснили ученые, биопленки — это сложные структуры, в которых сообщества микроорганизмов защищены внеклеточным полимерным матриксом. Они часто являются причиной хронических инфекций и неудач терапии, особенно когда состоят из нескольких видов микробов. В таком случае между бактериями возникают сложные взаимодействия, которые могут кардинально менять свойства всего сообщества. Поэтому для эффективного лечения критически важно быстро и точно определить состав микробного альянса.