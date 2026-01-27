MEE: США планируют нанести «точечные удары» по иранским чиновникам

Вашингтон планирует нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил Middle East Eye.
По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Однако нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.
Кроме того, собеседник издания предположил, что президент США Дональд Трамп отказался от своей идеи смены власти в Иране. Такой вывод можно сделать на основе разговоров в администрации США.
Вашингтон также нарастил поставки ракет-перехватчиков, которые могут использоваться при нанесении новых ударов по Ирану, уточнили в материале.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также опроверг публикации СМИ, в которых утверждалось о 30 тысячах погибших во время протестов в стране 8 и 9 января.
Иранские протестующие во время массовых беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб страны.