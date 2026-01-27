«Я довольна уровнем, который показала». Белоруска Соболенко разгромила дерзкую Йович и вышла в полуфинал Australian Open

Соболенко 14-й раз в карьере и шестой подряд вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема», а в Мельбурне — четвертый раз подряд. В этом сезоне Арина выиграла все 10 матчей, не проиграв ни одного сета. Но дальше будет значительно тяжелее. В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).