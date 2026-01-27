«Я довольна уровнем, который показала». Белоруска Соболенко разгромила дерзкую Йович и вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила 27-ю ракетку из США Иву Йович из США в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:3, 6:0.
Перед матчем 18-летняя Йович, впервые вышедшая в четвертьфинал турнира «Большого шлема», отдавала должное Соболенко, но при этом уверенно заявляла: «Я буду полагаться на тот уровень, который показывала до сих пор… и, надеюсь, этого будет достаточно».
Оказалось, что нет. Соболенко за 1 час 30 минут (при 40-градусной жаре) разобралась с дерзкой девушкой, повесив ей на прощание «баранку».
Процент попадания первой подачей у Соболенко — 64, а выигранных очков на первой подаче — 83%. При 31 виннере Арина допустила лишь 17 невынужденных ошибок за матч. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9, а соперница — 0 из 5.
Соболенко 14-й раз в карьере и шестой подряд вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема», а в Мельбурне — четвертый раз подряд. В этом сезоне Арина выиграла все 10 матчей, не проиграв ни одного сета. Но дальше будет значительно тяжелее. В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).
Ранее Арина говорила: «Украшения позволяют мне чувствовать себя красивой на корте, это важно».