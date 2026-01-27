Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я довольна уровнем, который показала». Белоруска Соболенко разгромила дерзкую Йович и вышла в полуфинал Australian Open

Белоруска Соболенко разгромила дерзкую Йович и вышла в полуфинал Australian Open.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила 27-ю ракетку из США Иву Йович из США в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:3, 6:0.

Перед матчем 18-летняя Йович, впервые вышедшая в четвертьфинал турнира «Большого шлема», отдавала должное Соболенко, но при этом уверенно заявляла: «Я буду полагаться на тот уровень, который показывала до сих пор… и, надеюсь, этого будет достаточно».

Оказалось, что нет. Соболенко за 1 час 30 минут (при 40-градусной жаре) разобралась с дерзкой девушкой, повесив ей на прощание «баранку».

Процент попадания первой подачей у Соболенко — 64, а выигранных очков на первой подаче — 83%. При 31 виннере Арина допустила лишь 17 невынужденных ошибок за матч. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9, а соперница — 0 из 5.

Соболенко 14-й раз в карьере и шестой подряд вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема», а в Мельбурне — четвертый раз подряд. В этом сезоне Арина выиграла все 10 матчей, не проиграв ни одного сета. Но дальше будет значительно тяжелее. В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).

Ранее Арина говорила: «Украшения позволяют мне чувствовать себя красивой на корте, это важно».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше