Выдвинута очередная версия причины смерти Владимира Ленина

Новоселов изучал дневник в течение трех месяцев, сопоставляя записи с медицинскими монографиями начала XX века, в том числе из личной библиотеки самого Ульянова. В анализ не включались более поздние публикации, воспоминания и публичные заявления — только записи лечащих врачей и консультантов, сделанные в период, когда исход болезни еще не был известен.