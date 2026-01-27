Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации, заслушал доклады по обстановке, отметил успехи и дал указания. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Минобороны РФ.
Также он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск.
— Подводя итоги генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия, — передает Telegram-канал МО РФ.
Днем ранее в оборонном ведомстве отчитались, что российские военнослужащие поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Также стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, заявил, что оборону поселка Шевченко держал всего 20 минут. Он признал, что его подготовка в Ровненском районе была недостаточной и впервые оружием он начал пользоваться уже на передовой.