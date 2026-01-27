Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации

Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, заявил, что оборону поселка Шевченко держал всего 20 минут. Он признал, что его подготовка в Ровненском районе была недостаточной и впервые оружием он начал пользоваться уже на передовой.