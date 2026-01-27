Разработан струйный насос для экологизации промышленных производств

Разработка уже подтверждена патентом Федерального института промышленной собственности (ФИПС), а образец успешно прошел заводские испытания. Отмечается, что в будущем насос будет оснащен модулем автоматизации и размещен в модульном здании, адаптированном для работы в условиях Крайнего Севера. Его внедрение на предприятиях севера Тюменской области поможет не только сократить выбросы и экологические штрафы, но и повысить нефтеотдачу пластов. Кроме того, устройство может использоваться в учебных целях, как гидродинамический стенд для лабораторных работ и научных исследований по закачке различных жидкостей в скважины.