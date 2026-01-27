Создана «печень-на-чипе» для оценки лекарств

По словам заведующей лабораторией прикладной микрофлюидики, доцента Института регенеративной медицины Анастасии Шпички, специалисты стремились создать модель, которая одновременно будет масштабируемой, стандартизируемой и при этом максимально физиологичной. «Одно из ключевых преимуществ конструкции — ее чувствительность к лекарственным соединениям. Мы видим, что такая система способна точнее отражать реакции человеческой печени, что особенно важно на этапах доклинической разработки», — отметила она.