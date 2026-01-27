В Кольцово восстановили работу систем бронирования авиакомпаний

Напомним, что блогершу из Екатеринбурга Александру Коцкую не пустили в Россию после поездки в Казахстан. Все дело в изменениях в законодательстве: с 20 января 2026 года дети до 14 лет могут отправиться за границу только по загранпаспорту, а ее дочь летела по свидетельству о рождении.