В Кольцово восстановили работу систем бронирования авиакомпаний

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово восстановили работу систем бронирования авиакомпаний после масштабного сбоя. Напомним, что 26 января из-за ошибки данные пассажиров не прогружались в автоматическом режиме. Подобные сбои наблюдались и в других аэропортах страны.
— Работа систем регистрации авиакомпаний восстановлена. Регистрация пассажиров переходит в обычный режим, — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
На время сбоя сотрудники аэропорта проводили регистрацию пассажиров на альтернативных системах или вручную. Работу систем регистрирования восстановили примерно через час после сбоя.
