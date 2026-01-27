Сюрпризы закончились: цены на топливо остаются стабильными на АЗС в Иркутске

IrkutskMedia, 27 января. Цены на топливо в Иркутске остаются стабильными. Владельцы АЗС решили не пооднимать стоимость бензина и дизеля после снижения, которое произошло в начале прошлой недели. Дизельное топливо АИ-95 и АИ-92 продолжают стоить одинаково на всех заправочных станциях в городе.
Так, за литр дизеля Иркутянам на АЗС «Омни», «БРК», «КрайсНефти» и «Роснефти» придется заплатить 81,8 рубля.
Как и на прошлой неделе, цена на АИ-92 на всех заправочных станциях составляет 62,25 рубля, АИ-95 стоит 65,75 рубля.
Литр АИ-100 на станциях «Омни» и «БРК» стоит 89 рублей, а на АСС «Роснефти» — 89,05 рубля. АИ-98 на заправках «КрайсНефти» обойдётся иркутянам в 89,8 рубля.
Ранее агентство сообщало, что на некоторых АЗС города снизились цены на популярные марки бензина. Стоимость некоторых нефтепродуктов сравнялась на заправочных станциях в областном центре.