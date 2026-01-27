Сюрпризы закончились: цены на топливо остаются стабильными на АЗС в Иркутске

IrkutskMedia, 27 января. Цены на топливо в Иркутске остаются стабильными. Владельцы АЗС решили не пооднимать стоимость бензина и дизеля после снижения, которое произошло в начале прошлой недели. Дизельное топливо АИ-95 и АИ-92 продолжают стоить одинаково на всех заправочных станциях в городе.