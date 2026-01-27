В Латвии уничтожили три тонны укропа из Узбекистана: в продукции обнаружено опасное вещество

Информация о выявленном нарушении была размещена в RASFF — Системе быстрого оповещения Европейского союза, которая используется для обмена данными между странами ЕС о потенциально опасных продуктах питания.
В ходе лабораторного контроля образца, отобранного на границе, специалисты PVD выявили в укропе узбекского происхождения 0,36 мг пропиконазола на килограмм при возможной погрешности ±0,18 мг/кг. Для пищевых продуктов, поступающих на рынок ЕС, наличие этого вещества недопустимо.
Пропиконазол относится к группе фунгицидов — химических средств защиты растений, которые применяются для борьбы с грибковыми заболеваниями сельскохозяйственных культур. Несмотря на то что в ряде стран он всё ещё используется в аграрном секторе, в Европейском союзе пропиконазол запрещён.
Причина запрета — потенциальные риски для здоровья человека. По данным европейских регуляторов, вещество может негативно влиять на печень, нарушать гормональный баланс, при длительном или регулярном воздействии повышать риски для репродуктивной системы.
После подтверждения результатов анализа Продовольственная и ветеринарная служба Латвии уничтожила почти три тонны укропа, предназначенного для реализации на внутреннем рынке страны.
При этом выяснилось, что ещё около семи тонн продукции успели отправить получателям в Эстонии и Польше. Надзорные органы этих стран были немедленно уведомлены через систему RASFF для принятия соответствующих мер.
На этом фоне закономерно возникает вопрос: это единичный случай или пропиконазол в Узбекистане применяется вполне спокойно и системно? Если вещество запрещено в ЕС из-за рисков для здоровья, но при этом обнаруживается в продукции, отправляемой на экспорт, значит ли это, что аналогичная зелень без проблем попадает и на внутренний рынок?
Проще говоря — что тогда едим мы сами? Проходят ли такие продукты полноценный лабораторный контроль внутри страны, и насколько регулярно проверяется содержание пестицидов в овощах и зелени, которые ежедневно покупают узбекистанцы на рынках и в магазинах?
Пока официальных разъяснений по этому поводу нет. Однако история с укропом явно показывает: требования к безопасности продукции за пределами страны и внутри неё могут отличаться и это повод как минимум задуматься.