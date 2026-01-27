В Латвии уничтожили три тонны укропа из Узбекистана: в продукции обнаружено опасное вещество

На этом фоне закономерно возникает вопрос: это единичный случай или пропиконазол в Узбекистане применяется вполне спокойно и системно? Если вещество запрещено в ЕС из-за рисков для здоровья, но при этом обнаруживается в продукции, отправляемой на экспорт, значит ли это, что аналогичная зелень без проблем попадает и на внутренний рынок?