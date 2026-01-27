Самарских водителей ждет тотальный контроль — камер станет больше

Как сообщил врио министра транспорта и автодорог области Артур Абдрашитов, сегодня в регионе функционирует свыше 1,7 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, а также используются мобильные и передвижные установки. Уже с 15 февраля мобильные комплексы планируют перевести на постоянную основу, что заметно увеличит плотность контроля на трассах и городских улицах.