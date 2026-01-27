Ричмонд
Самарских водителей ждет тотальный контроль — камер станет больше

Камеры будут следить не только за скоростным режимом. В список фиксируемых нарушений добавят неправильную парковку и случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам.

В Самарской области расширяют и усиливают систему автоматического контроля за нарушениями на дорогах. О грядущих изменениях стало известно 26 января на оперативном совещании регионального правительства.

Как сообщил врио министра транспорта и автодорог области Артур Абдрашитов, сегодня в регионе функционирует свыше 1,7 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, а также используются мобильные и передвижные установки. Уже с 15 февраля мобильные комплексы планируют перевести на постоянную основу, что заметно увеличит плотность контроля на трассах и городских улицах.

При этом «умные» камеры будут следить не только за скоростным режимом. В список фиксируемых нарушений добавят неправильную парковку и случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам.

По словам руководителя ведомства, оборудование размещают прежде всего в местах, где чаще всего происходят аварии. Предварительная статистика показывает, что таких опасных участков в регионе становится меньше.

Власти намерены продолжить наращивание сети: к концу 2026 года количество камер на дорогах Самарской области должно достигнуть 1 857 единиц.