Многие пользователи Windows 11 не смогли удалить проблемное обновление

Многие пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись с невозможностью удалить проблемное обновление, сообщает онлайн-издание Windows Central.
В течение всего января от владельцев компьютеров поступали жалобы на обновление KB5074109. Владелица Windows, американская корпорация Microsoft, предложила в качестве временного решения удалить апдейт с устройств, однако многие не смогли этого сделать, столкнувшись с ошибкой 0×800f0905.
Издание отмечает, что ошибка связана со стеком обслуживания или хранилищем компонентов. Если обновление не получается удалить, можно попробовать восстановить операционную систему до того момента, когда апдейт KB5074109 еще не был установлен, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Windows 11 обнаружили ошибку, из‑за которой компьютеры неожиданно перезагружались вместо выключения или перехода в спящий режим, однако Microsoft удалось ее устранить.