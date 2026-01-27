Родителей за сокрытие детей хотят наказывать рублем

На фоне этой инициативы уже вступили в силу другие изменения. 31 июля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. В соответствии с документом административный штраф по таким нарушениям установлен в размере от 500 до 2 тыс. руб.