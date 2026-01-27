Родителей за сокрытие детей хотят наказывать рублем

Госдума готовит ужесточение ответственности для родителей, которые скрывают местонахождение детей, препятствуют общению с родственниками и игнорируют судебные решения. Инициатива касается административных санкций, действующих более десяти лет.
Поправки подготовлены в связи с тем, что нынешние меры, по оценке депутатов, не дают должного воспитательного эффекта. Речь идет о случаях, когда один из родителей отказывается сообщать, где находится ребенок, запрещает контакты с близкими или не исполняет вступившие в силу судебные акты, передает Коммерсантъ.
Сейчас статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 2 до 3 тыс. руб. При повторном нарушении сумма увеличивается до 4−5 тыс. руб., также возможен административный арест сроком до пяти суток.
Парламентарии предлагают существенно повысить планку. За первое правонарушение штраф может составить от 5 до 10 тыс. руб. При повторном — от 15 до 20 тыс. руб. Законодатели рассчитывают, что такие меры будут восприниматься как реальное наказание, а не формальность.
На фоне этой инициативы уже вступили в силу другие изменения. 31 июля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. В соответствии с документом административный штраф по таким нарушениям установлен в размере от 500 до 2 тыс. руб.
