В МВД рассказали, какие данные пользователей могут анализировать ИИ-чатботы

Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России опубликовали список распространённых заблуждений о кибербезопасности, которые мешают пользователям защищать свои данные. Среди них — вера в то, что кактус у монитора защищает от излучения, а также мнение, что одного образца голоса достаточно для взлома банковских приложений и портала «Госуслуги».