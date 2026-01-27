Ричмонд
В МВД рассказали, какие данные пользователей могут анализировать ИИ-чатботы

В МВД России назвали список данных о пользователях, которые могут собирать ИИ-чатботы.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России перечислили какие данные пользователей могут собирать ИИ-чатботы. Соответствующее разъяснение опубликовано в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Отмечается, что темы запросов помогают определить интересы пользователя, такие как работа, финансы или здоровье, что позволяет предположить его род занятий и текущие задачи. Стиль общения оценивает лексику, длину сообщений и ошибки, формируя «языковой почерк» для возможной идентификации и уровня образования.

Кроме того, поведенческие паттерны, такие как скорость ответов и критичность, выявляют манеру принятия решений, а эмоциональный тон фиксирует признаки тревоги или раздражения, указывая на уязвимость в стрессовых ситуациях. Контекст, включая детали о месте проживания, работе и графике, помогает восстановить социальный портрет пользователя даже без использования персональных данных.

Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность и не сообщать ИИ ту информацию, которую не хотелось бы оставлять в цифровом следе.

Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России опубликовали список распространённых заблуждений о кибербезопасности, которые мешают пользователям защищать свои данные. Среди них — вера в то, что кактус у монитора защищает от излучения, а также мнение, что одного образца голоса достаточно для взлома банковских приложений и портала «Госуслуги».