«Просто не интересует»: Роднина раскрыла свое отношение к Урганту

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина раскрыла свое отношение к телеведущему Ивану Урганту.
— Меня просто не интересует Ургант, поэтому и позиции у меня по нему никакой нет. Телевидение — то место, где Ургант может зарабатывать и быть интересным как для себя, так и для других, — добавила она.
По ее словам, артист испытывает нехватку телевидения, так как это его основная форма деятельности. Это то, что он «делает неплохо».
— Так получалось, что вечера у меня заняты, а днем я на работе. Я не фанат телевидения, — цитирует Роднину Sport24.
До этого шоумен Иван Ургант посмеялся над расстегнутой ширинкой Дмитрия Диброва и «квартирным вопросом» певицы Ларисы Долиной.
25 декабря телеведущий также завел на YouTube канал под названием «Живой Ургант». Первое видео на канале было опубликовано 25 декабря, оно называется «Ургант удивил даже близких».
По данным The New York Times, некоторые «видные россияне» якобы обращались лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего в эфир.