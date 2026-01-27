Почти половина ростовчан сталкивалась с абьюзом со стороны руководства

Основными проявлениями абьюза со стороны руководства горожане назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 28% упоминаний). Интересный факт: каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 16% — от игнорирования и высокомерия, 15% — от систематических необоснованных придирок.