Почти половина ростовчан сталкивалась с абьюзом со стороны руководства

Исследование показало, что в Ростове-на-Дону с абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 43% экономически активных горожан, со стороны коллег — 28%.
По данным аналитиков SuperJob, женщины страдают от токсичного отношения чаще мужчин.
При этом о некорректном отношении со стороны руководства чаще сообщают работники с высшим образованием, а вот от неподобающего поведения коллег чаще страдают сотрудники со средним профессиональным образованием.
Основными проявлениями абьюза со стороны руководства горожане назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 28% упоминаний). Интересный факт: каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 16% — от игнорирования и высокомерия, 15% — от систематических необоснованных придирок.
