Не то время, место, сумма: Адвокат рассказал, почему банки блокируют переводы россиян

«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», — сообщил он.