Не то время, место, сумма: Адвокат рассказал, почему банки блокируют переводы россиян

Банки блокируют переводы россиян из-за их нетипичного поведения. Операторов могут смутить нехарактерное поведение: время суток, сумма, место и даже устройство, с которого совершается операция. Об этом РИА Новости сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», — сообщил он.
Однако юрист отметил, что именно в правилах банка определено как подозрительная операция, никто раскрывать, конечно, не будет.
В январе банки заблокировали около 2−3 млн карт и счетов россиян. По мнению экспертов, это связано с новыми поправками к 161-ФЗ, расширившими список подозрительных операций.
Ранее российские банки начали активно бороться с клиентами, которые годами используют кредитные карты, не принося прибыли. Из-за высокой ключевой ставки и сокращения выдачи кредитов, кредитные организации теряют терпение к тем, кто избегает выплаты процентов.