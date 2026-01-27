Ольга Бузова устроит грандиозную встречу с фанатами в Екатеринбурге

«Равиоли Оли» — это романтическая комедия. По сюжету героиня-теледива мечтает о будущем с немцем Генрихом, который должен сделать ей предложение. Он предлагает ей вложить деньги в его пельменный завод в Нижних Теплышках, и она соглашается. Вскоре Генрих исчезает с ее деньгами, а Бузова решает поехать в город, чтобы продать оборудование и вернуть хотя бы часть средств.