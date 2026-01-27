Ольга Бузова устроит грандиозную встречу с фанатами в Екатеринбурге

Ольга Бузова встретится с поклонниками 8 февраля.
Певица Ольга Бузова встретится с фанатами в Екатеринбурге. Сделает она это в рамках специального показа романтической комедии «Равиоли Оли», рассказали URA.RU представители кинотеатра.
«В программе — фотосессия Ольги Бузовой со зрителями: модератор проведет интерактив, а самые активные гости получат мерч фильма. Автограф-сессия — по возможности», — пояснили организаторы. После этого певица презентует картину, ответит на вопросы зрителей и сделает общее фото на память. Встретиться с Бузовой можно будет в кинотеатре «Премьер Зал Парк Хаус» 8 февраля.
«Равиоли Оли» — это романтическая комедия. По сюжету героиня-теледива мечтает о будущем с немцем Генрихом, который должен сделать ей предложение. Он предлагает ей вложить деньги в его пельменный завод в Нижних Теплышках, и она соглашается. Вскоре Генрих исчезает с ее деньгами, а Бузова решает поехать в город, чтобы продать оборудование и вернуть хотя бы часть средств.
Ранее в «Парк Хаусе» фильм презентовал коллега по цеху — Михаил Галустян. Шоумен приезжал на специальный показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика» в декабре прошлого года.