Таксист стащил деньги у екатеринбурженки, подменив на фальшивые

Дело таксиста рассматривалось в районным суде Екатеринбурга.
В Екатеринбурге таксист Руслан Рахимов стащил 105 тысяч рублей у клиентки, подменив их на купюры банка приколов. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), суд не стал лишать его свободы, следует из картотеки инстанции райсуда.
Эпизод, который вменили Рахимову, произошел 23 сентября 2024 года. Он получил заказ на доставку посылки от двери до двери. Прибыв на первую точку, мужчина получил полимерный закрытый сверток. Он привез его к нужному месту, однако за посылкой никто не вышел. В таком случае, по правилам сервиса, водитель обязан вернуть груз отправителю. На обратном пути Рахимов решил посмотреть, что находится в посылке, и увидел деньги.
Он забрал их себе, заменив на фальшивые купюры. Когда отправительница заметила подмену, обратилась в правоохранительные органы. Силовики задержали Рахимова.
Мужчина признал вину и пообещал вернуть похищенные деньги. Уголовное дело ушло в суд в 2025 году. Защитник таксиста заявил ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа. Гособвинитель и потерпевшая не возражали, поскольку к тому моменту Рахимов действительно все возместил. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.