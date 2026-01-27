Таксист стащил деньги у екатеринбурженки, подменив на фальшивые

Эпизод, который вменили Рахимову, произошел 23 сентября 2024 года. Он получил заказ на доставку посылки от двери до двери. Прибыв на первую точку, мужчина получил полимерный закрытый сверток. Он привез его к нужному месту, однако за посылкой никто не вышел. В таком случае, по правилам сервиса, водитель обязан вернуть груз отправителю. На обратном пути Рахимов решил посмотреть, что находится в посылке, и увидел деньги.